روسيا.. زيادة في رسوم تصدير القمح

ستشهد رسوم صادرات القمح وأصناف أخرى من الحبوب الروسية في الفترة من 23 وحتى 29 يونيو الجاري زيادة، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الزراعة الروسية.

وستبلغ رسوم صادرات القمح 38.1 دولار للطن، ورسوم تصدر الشعير 39.6 دولار للطن، أما رسوم تصدير الذرة ستبلغ 50.2 دولار للطن.

وتعمل الحكومة الروسية من خلال رفع رسوم التصدير على أصناف من الحبوب على فرض حالة من الاستقرار على أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.

وللمقارنة فإن رسوم تصدير القمح للفترة من 17 وحتى 22 من الشهر الجاري تبلغ 33.3 دولار للطن، والشعير 39.6 دولار للطن، والذرة 48.2 دولار للطن.

المصدر: نوفوستي