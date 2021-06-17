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أسعار الذهب تصعد معوضة بعض خسائرها

مال وأعمال

أسعار الذهب تصعد معوضة بعض خسائرها
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1820.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1822 دولارا.

ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5 بالمئة أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو 2021، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي مما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن زيادة المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتقلل جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 27.08 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2769.98 دولار ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1120.77 دولار.

المصدر: رويترز

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