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انطلاق القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف

لماذا يتخلى الناس عن الدخل المرتفع؟

مال وأعمال

لماذا يتخلى الناس عن الدخل المرتفع؟
Sputnik
صورة تعبيرية
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تحدثت عالمة النفس يوليا زيوغانوفا عن الأسباب التي تدفع المواطنين في روسيا للتخلي عن الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن الأسباب تأتي من الطفولة، أي من خلال التربية العائلية.

وقالت العالمة إن العديد من الروس يقبلون العمل لسنوات طويلة براتب زهيد ويرفضون فكرة التغيير وتحسين الدخل، موضحة أن الأسباب لتصرف كهذا تكمن في الطفولة.

وأضافت: "السبب الأول هو عقليتنا. كبر معظمنا في أسر أعتاد فيها الآباء والأمهات والأجداد العمل في مكان واحد طول حياتهم، وبراتب متدن، لكنهم تحملوا ذلك انطلاق من مبدأ (التحلي بالصبر)، وهذا أساس المشكلة".

وأشارت إلى أن هؤلاء الناس مع مرور الوقت يعيشون ضمن مفهموم "منطقة الراحة" التي ليس من السهل الخروج منها.

كذلك أشارت الخبيرة إلى وجود أسباب أخرى مثل الخوف من التغيير، والمخاطر والفشل، والخوف من المال، لافتة بأن مسألة الثقة بالنفس تلعب دورا مهما أيضا.

المصدر: نوفوستي

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