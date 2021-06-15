للمرة الأولى في عامين.. برميل الخام الروسي يصعد فوق مستوى 70 دولارا

ارتفع سعر برميل الخام الروسي Urals في أوروبا خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 70 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2019.

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وبلغ برميل الخام الروسي Urals في تعاملات يوم 11 يونيو 2021 مستوى 70.1 دولار تسليم شمال غرب أوروبا، وخلال تعاملات أمس 14 يونيو الجاري تجاوز هذا المستوى للشحنات التي تسلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" خلال تعاملات اليوم في الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.18% إلى 73.72 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.37% إلى 71.88 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: تاس + بلومبرغ