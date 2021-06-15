رئيسة البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني تعافى من أزمة كورونا

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، بأن الاقتصاد الروسي تعافى من أزمة فيروس كورونا وعاد إلى مستوى الذي كان عنده قبل الأزمة.

وقالت في كلمة في البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء: "لقد أبقينا أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لفترة طويلة لنتأكد من أننا لن نقص جناح الاقتصاد الذي بدأ بالهوض. والآن ليس لدينا شك في أن قراراتنا لا تشكل عقبة أمام النمو. لقد تعافى الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة، وفي العديد من الصناعات، فقد تجاوزه ويستمر في النمو".

وأشارت إلى أن الطلب تعافى لكن الإنتاج يحتاج إلى وقت، سلاسل الإنتاج المعطلة بسبب أزمة كورونا لم تتعافى بعد، حيث هناك نقص في بعض المكونات والمواد والعمالة.

وأضافت رئيسة البنك المركزي أن النظام المالي الروسي يعمل بشكل طبيعي ومستقر وقادر على تلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي.

وفي يوم الجمعة الماضي، وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إن الاقتصاد الروسي سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني، كما أشارت إلى أنه تمت زيادة توقعت نمو الاقتصاد الروسي في 2021.

المصدر: نوفوستي