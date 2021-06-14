عملة بتكوين تبلغ 40.76 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف
Sputnik
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تجاوزت عملة بتكوين 40 ألف دولار لأول مرة في أسبوعين ونصف قدرها بزيادة 2.99%.
وبلغ سعر العملة المشفرة في أحدث التعاملات 40 ألفا و178.62 دولار.
يأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر بيتكوين السبت لتصل إلى 36.4 ألفا، بحسب وكالة بلومبرغ.
وانخفضت العملة بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 في أبريل الماضي.
واكتسبت عملة بيتكوين زيادة بنسبة 7.2% في الأسبوع الماضي و24% العام الحالي.
المصدر: رويترز