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الإمارات تطرح صكوكا "دولارية" لأجل 5 سنوات

مال وأعمال

الإمارات تطرح صكوكا
Reuters Nikhil Monteiro
بنك "دبي الإسلامي"
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كشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك في الإمارات، أن بنك "دبي الإسلامي" عين بنوكا لترتيب طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، وفق وكالة "رويترز".

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هذا ومن المفترض أن يرتب بنك "المؤسسة العربية المصرفية" وبنك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبو ظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي"، وشركة "بيتك كابيتال للاستثمار" و"ستاندرد تشارترد"، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت، اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أنه "سيعقب ذلك إصدار بالحجم القياسي، والذي عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق".

المصدر: "رويترز"

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