حذر رئيس بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود، دميتري بانكين، من الاستثمار في عملة "البيتكوين"، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة لضغوطات.

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وقال المصرفي الروسي، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي انعقد الأسبوع الماضي، ونقلت وكالة "نوفوستي" تصريحاته اليوم الخميس، إن أكبر مخاطر الاستثمار في عملة "البيتكوين" يتمثل في أن العملة الرقمية مستقلة عن البنوك المركزية في العالم، كما أنه ليس لديها أي أساس اقتصادي.

وأضاف بانكين، أن "العملات المشفرة لديها آلية تسجيل فقط، وثقة في خوارزمية الكمبيوتر، لا يمكن لأحد الضمان في أن يتم غدا تعدين عملات بيتكوين جديدة".

وعن الاستثمار في عملة "البيتكوين"، أكد المصرفي أنه لم يشتري عملات "بيتكوين"، وقال: "هناك الكثير من المخاطر في سوق الأوراق المالية وفي سوق العملات (التقليدية)، لكن هناك (سوق العملات الرقمية) الكثير من المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها".

المصدر: نوفوستي