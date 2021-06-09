"سعرها بسعر الدولار".. أول دولة في العالم تعتمد عملة "البيتكوين" كوسيلة للدفع

أصبحت السلفادور أول دول في العالم تتبنى عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع. الأمر الذي يعطي دعما "للبيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المجلس التشريعي (البرلمان) في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

والآن يفترض أن يتم تقديم القانون لرئيس السلفادور نجيب بوكيله لتوقيعه، وتلقى الخطوة تأييدا من الرئيس السلفادوري.

وبعد دخول القانون حيز التفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي في البلاد، كذلك سيتم عرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، كما سيكون بالإمكان استخدام العملة الرقمية في سداد الضرائب.

المصدر: "نوفوستي"