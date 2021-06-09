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روسيا.. الدولار يهبط إلى دون مستوى 72 روبلا لأول مرة منذ نحو عام

مال وأعمال

روسيا.. الدولار يهبط إلى دون مستوى 72 روبلا لأول مرة منذ نحو عام
Sputnik
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى 72 روبلا لأول مرة منذ 28 يوليو 2020.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، فقد تم تداول الدولار، بحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، عند 72.06 روبل، بانخفاض مقداره 3 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك).

وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 72 روبلا، والذي يعد أدنى مستوى في نحو عام، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.

وفيما يتعلق باليورو فقد تراجعت العملة الأوروبية بواقع 31 كوبيكا إلى 87.71 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT +تاس

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