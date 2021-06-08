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وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع روسيا

مال وأعمال

وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن آفاق جديدة للتعاون مع روسيا
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
صورة تعبيرية
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أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، عن تفاصيل مشاركتها ضمن فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021".

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أشارت رانيا المشاط إلى أن المؤتمر "فرصة لفتح آفاق كبيرة للتعاون، وفرصة مهمة لإبراز قوة وصمود الاقتصاد المصري"، لافتة إلى أن هناك فرصة كبيرة لعلاقة مميزة بين القطاعين الخاصين، المصري والروسي، بما يساهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون في القاهرة.

وأوضحت وزير التعاون الدولي أن "هناك لجنة مشتركة مصرية روسية ستنعقد أواخر شهر يونيو الجاري، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وخاصة في قطاعات النقل، في ظل المنافسة الكبيرة في هذا الملف بين دول العالم، بالإضافة لملف التصنيع الغذائي".

وقالت رانيا المشاط: "في الفترة البسيطة المقبلة سنشهد عودة الأعداد مرة أخرى فيما يتعلق بالسياحة الروسية"، مؤكدة أن "الوزارة تساهم في دفع المشروعات التنموية بتنسيق كامل بين الوزارات المختلفة وشركاء التنمية وسمعة مصر بين المؤسسات العالمية رائعة جدا".

المصدر: "اليوم السابع"

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