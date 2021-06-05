وكالة "موديز" تبقي التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة Baa3

أكدت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني مستوى التصنيف السيادي لروسيا عند درجة Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وصرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تعليقا على قرار "موديز" بأنه يمكن اعتباره دليلا على نجاح الاقتصاد الروسي في تجاوز آثار أزمة وباء فيروس كورونا.

وقال سيلوانوف إن هذا القرار "يمكن اعتباره بمثابة توافق بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بشأن نجاح الاقتصاد الروسي في تجاوز الآثار السلبية لأزمة كورونا".

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وأشار إلى أن دولا قليلة فقط بين مجموعة العشرين تمكنت من الحفاظ على درجتها بالتصنيف منذ بداية عام 2020.

يذكر أن وكالة "فيتش" أكدت التصنيف الائتماني لروسيا عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة في فبراير الماضي، وقبلها أكدت وكالة "ستاندارد أند بورز" على تصنيف روسيا عند مستوى BBB- مع نظرة مستقرة أيضا.

المصدر: نوفوستي