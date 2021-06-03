مسؤول قطري: الشركات الروسية يمكن أن تلعب دورا فعالا في برنامج "تسمو" للتحول الرقمي

أفاد عمر شعث مدير المشاريع بفريق "تسمو" بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، بأن الشركات الروسية المتقدمة يمكن أن تعلب دورا فعالا في برنامج "تسمو" للتحول الرقمي في قطر.

إقرأ المزيد

وفي حديثه مع RT، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال المسؤول إن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية أطلقت في وقت سابق برنامج قطر الذكي "تسمو"، والذي يهدف إلى إحداث تحول رقمي في قطر في خمسة قطاعات مختلفة، منها المواصلات والبيئة والرياضة.

وتم وضع خارطة طريق حتى العام 2024 كمرحلة أولى، وخارطة طريق حتى العام 2030، لتحقيق رؤية قطر المستقبلية.

وأضاف، أن مشاركته في المنتدى تهدف لعرض مجموعة من المشاريع على الشركات الروسية، التي لديها حلول رقمية في المجالات الخمسة (من بينها المواصلات والبيئة والرياضة)، إلى جانب بحث عن حلول رقمية في مبادرات أخرى في المجتمع القطري.

وأشار إلى تمتع الشركات الروسية بخبرات عالية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية، مشددا على أن الشركات الروسية تمتلك حلولا متقدمة في مختلف المجالات، ويمكن أن تشارك في برنامج "تسمو".

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

وتم اليوم توقيع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين روسيا وقطر، والتي تهدف لتحفيز العلاقات الثنائية، وخاصة التجارية والاقتصادية.

المصدر: RT