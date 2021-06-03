من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. جلسة حوار "روسيا - قطر" لتطوير فرص الاستثمار الثنائية

يشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي انعقاد جلسة حوار "روسيا - قطر" بمشاركة مسؤولين من البلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مثل الصناعة والاقتصاد والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك سيناقش الجانبان طرق تذليل العقبات أمام هذا التعاون، وتعد قطر أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي من منطقة الخليح، وقد وصلت الاستثمارات القطرية في روسيا حتى الآن إلى مستوى 13 مليار دولار، طالت مختلف المجالات.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك دولة قطر في المنتدى بصفة ضيف شرف وبوفد كبير يضم رجال أعمال ومسؤولين، وتنظم قطر في المنتدى منصة أعمال فريدة "قاعة الدوحة" (Doha Hall).

ويستضيف جناح قطر اجتماعات ثنائية ومناقشات وموائد مستديرة تتناول الشراكات الثنائية بين دولة قطر وروسيا، وخاصة بين قطاعي أعمال البلدين.

يتبع..