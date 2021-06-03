خبيرة تعرض على الشركات الروسية فرصا استثمارية واعدة بالبحر الأحمر في مصر

دعت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي أماني عصفور الشركات العالمية، بما في ذلك الروسية، للاستثمار في القارة الإفريقية ومصر، مشيرة إلى مزايا هذا الاستثمار وفرصه.

وقالت عصفور، في حديث مع قناة RT جرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن تفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية يفتح آفاقا واسعة أمام الشركات للاستثمار.

وعن فرص الاستثمار في مصر، أشارت الخبيرة إلى قطاع السياحة، وقالت إن: "مجلس الأعمال الإفريقي يمكن أن يقدم استثمارات في مجال السياحة مصر تمتلك شواطئ كبيرة وبحاجة لاستثمارات قوية وبحاجة إلى خدمات ترفيهية في المناطق السياحية، لذلك فهذا أحد المجالات التي يمكن للشركات الروسية الاستثمار به".

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT