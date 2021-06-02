رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع قادة الأعمال منح عفو خاص لرئيس "سامسونغ" المعتقل

ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، أنه بحث اليوم الأربعاء مع قادة الأعمال في البلاد إمكانية منح عفو خاص للرئيس الفعلي لمجموعة "سامسونغ"، لي جيه يونغ.

وأوضح المكتب، في بيان، أن مون عقد اجتماع غداء مع قادة التكتلات الأربعة الكبرى في كوريا الجنوبية، وهي "إس كيه" و"هيونداي" و"إل جي" و"سامسونغ"، في المكتب الرئاسي.

وخلال الاجتماع ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، تشوي تيه وون، الذي يتولى أيضا منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، رئيس البلاد بطلب مجموعات الضغط التجارية لإصدار عفو رئاسي عن لي، مشددا على أن "سامسونغ" بحاجة إلى زعيمها في منصبه وليس في السجن، لاتخاذ قرارات سريعة بشأن الاستثمارات الجديدة المرتبطة بأعمال صناعة الرقائق وأشباه الموصلات.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، إن الرئيس مون "استمع إلى آرائهم"، وأكد أنه "يتفهم الصعوبة" المتعلقة بالموضوع.

ونقلت عن الرئيس قوله: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعاطفون مع هذا الطلب. وأنا أدرك جيدا أن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي يسير على نحو مختلف عن السابق، وأن الشركات مطلوب منها القيام بدور جريء".

وتضغط "سامسونغ" وغرفة التجارة والصناعة الكورية من أجل إصدار العفو عن لي، خاصة قبل يوم الاستقلال في 15 أغسطس، وهو اليوم الذي اعتاد فيه رؤساء كوريا الجنوبية على استخدام حقهم في إصدار العفو الخاص لتعزيز الوحدة الوطنية.

وتم اعتقال لي عام 2017 في قضية جنائية تتعلق بتقديم رشوة للرئيسة السابقة، بارك غن هي.

المصدر: "يونهاب" + وكالات