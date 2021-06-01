السفير الروسي لدى الدوحة: قطر أكبر مستثمر من منطقة الخليج في الاقتصاد الروسي

تحدث السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، عن مشاركة دولة قطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد هذا الأسبوع، والذي تشارك الدوحة فيه بصفة ضيف شرف.

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ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال السفير الروسي، إن المنتدى يعد منصة عالمية رائدة لأعضاء مجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في روسيا والعالم وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة.

وعن مشاركة قطر في المنتدى أشار السفير خلال حديثه لجريدة "الراية" القطرية، إلى أهمية هذه المشاركة حيث ستكون قطر حاضرة في المنتدى الاقتصادي بوفد كبير، ما يعد دليلا على المستوى العالي من التعاون بين موسكو والدوحة. وأكد أن المنتدى سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين روسيا وقطر

وفيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين، قال السفير الروسي، إن قطر تعد أكبر مستثمر من منطقة الخليج في الاقتصاد الروسي، وتقدر الاستثمارات القطرية في روسيا بأكثر من 13 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والبنوك.

وأشار إلى أنه يجري العمل على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة لتعزيز العلاقات القطرية الروسية، وتختص هذه الاتفاقيات بقطاعات، منها الأعمال والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والشباب والرياضة.

وفي وقت سابق، أكد السفير القطري لدى موسكو، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن الهدف من مشاركة قطر في منتدى بطرسبورغ الإقتصادي هو رفع مستوى الاستثمار بين البلدين، وقال: "قطر دولة لديها فرص كبيرة للاستثمار في جميع أنحاء العالم. وقطر أيضا تتطلع إلى روسيا في هذا الاتجاه".

وأضاف، أن قطر تشارك في المنتدى بوفد كبير يتكون من وزراء ورجال أعمال بارزين، كما أن جهاز قطر للاستثمار سيكون أحد المشاركين الرئيسيين في المنتدى.

المصدر: "الراية" + "كوميرسانت"