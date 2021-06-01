برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 70 دولارا للمرة الأولى منذ 18 مايو الماضي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة.

وصعد برميل "برنت" خلال التعاملات فوق مستوى 70 دولارا الحاجز النفسي المهم، وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 70.26 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.38% عن سعر التسوية السابق.

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فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.36% إلى 67.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ووفقا لمصدر فإن مجموعة "أوبك+" من المرجح أن تلتزم خلال اجتماع اليوم بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجيا.

وقرر تجمع "أوبك+" في أبريل الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو إلى يوليو من هذا العام، وذلك في ظل توقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.

المصدر: RT