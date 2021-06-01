البنك المركزي الصيني يعلن رفع الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية
Reuters
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قال البنك المركزي الصيني إنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية من خمسة إلى سبعة بالمئة اعتبارا من 15 يونيو.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن هذا التحرك يهدف "لتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية".
وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.
ووفق أحدث بيانات متاحة، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين حوالي تريليون دولار.
والمرة السابقة التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007 عندما رفعها من ثلاثة بالمئة.
المصدر: "رويترز"