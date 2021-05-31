لافروف يتحدث عن حلول يتم اتخاذها في حال فصلت روسيا عن "سويفت"

لم يستعبد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مسألة أن يتم فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.

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وأعرب الوزير الروسي عن ثقته في أن الحكومة والبنك المركزي والإدارات المالية الأخرى في روسيا تحضر الحلول الممكنة لتجاوز هذه المسألة في حال تم فصل روسيا عن "سويفت".

وأشار لافروف إلى أن الدعوات لفصل موسكو عن نظام "سويفت" تم إطلاقها عدة مرات.

وقبل ذلك أكد مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أنه حتى الآن لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام "سويفت"، لكن روسيا تستعد لخطوة مثل هذه.

يشار إلى أن "سويفت"، هو نظام دولي لتحويل المعلومات وإجراء عمليات المدفوعات بين البنوك، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبيرة في 200 دولة، وروسيا هي واحدة من أكثر المشاركين نشاطا في هذه المنظومة.

المصدر: "نوفوستي"