شركة النفط والغاز الأوكرانية توظف أمريكيا لإيقاف "السيل الشمالي 2"

أعلنت شركة "نفطوغاز" الأوكرانية عن توظيفها موظفا سابقا في الخارجية الأمريكية بهدف "تعزيز" الفريق الإداري الذي سيعمل على إيقاف مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي الأوروبي للغاز.

وأشارت الشركة في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن إيقاف مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق والذي سيتيح لروسيا الاستغناء عن توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، يعتبر "أولوية وطنية لأوكرانيا".

وقالت الشركة إنها قامت بتوظيف العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي ميرون فاسيليك، الذي كان يعمل في اللجنة الوطنية للحزب والخارجية الأمريكية ووزارة حماية البيئة الأمريكية في وقت سابق.

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وأكدت الشركة أن فاسيليك سيتولى فيها مهام "توسيع التعاون مع المنظمات الدولية".

وعينت الشركة أيضا في فريق إدارتها الخبير القانوني رومان سوبرون، الذي سيشرف على التعامل بين إدارة الشركة والبرلمان الأوكراني وأجهزة السلطة الأوكرانية وغيرها من الجهات المعنية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعفت شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة المشرفة على مشروع "السيل الشمالي 2"، ومديرها ماتياس فارنيغ من العقوبات.

وفسر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القرار بعدم وجود جدوى من فرض العقوبات عليهما، لأن المشروع تم إنجازه بالكامل تقريبا، في اعتراف ضمني باستحالة إيقاف المشروع، الذي تعتزم روسيا وألمانيا إكماله قريبا.

المصدر: تاس