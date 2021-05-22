حملة في بريطانيا على مطاعم "ماكدونالدز" لدفعها إلى التخلي عن اللحوم في وجباتها

أغلق متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات، السبت، 4 مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم "مكدونالدز" للوجبات السريعة، مطالبين بأن تصبح نباتية بالكامل بحلول العام 2025.

وأوضحت مجموعة "أنيمل ريبيليين"، أنها "تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في هيميل همستيد وبيزينغستوك وكوفنتري ومانشستر الكبرى، جميعها في بريطانيا، لمدة 24 ساعة على الأقل".

وقال أحد المتظاهرين في كوفنتري: "نحن في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية وما زلنا نستهلك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكبنا".

من جهتها، أكدت "مكدونالدز"، أن "مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليا توقفا في عملياتها".

وقال ناطق باسم المجموعة: "نقوم بتقييم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا.. نعتذر لزبائننا عن أي خيبة أمل نتسبب بها".

بدورها، أشارت شرطة كوفنتري، إلى أنها "تعترف بالحق في الاحتجاج السلمي، لكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة لأن المدخل الوحيد إلى موقع التوزيع ونقطة الخروج منه تم إغلاقه وهذا يسبب اضطرابا كبيرا في الأعمال التجارية".

المصدر: "أ ف ب"