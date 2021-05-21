الأردن.. إعادة 20 بالمئة من الحمل الكهربائي في المملكة

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن،عن إعادة التيار الكهربائي بنسبة 20 بالمئة من كامل الحمل الكهربائي في إطار العودة التدريجية لباقي محافظات المملكة.

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وأكد مصدر حكومي أردني، أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر، تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم مناطق المملكة .

وأشار المصدر إلى أن هناك جهودا تبذل حاليا لإعادة النظام تدريجيا، مبينا أن الكهرباء ستعود لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي.

وشهدت عدة مناطق في الأردن اليوم الجمعة، انقطاعا في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية.

وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الأردن أعلنت الحكومة الأردنية أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة، وفقا لما نقلته قناة "المملكة".

المصدر: "عمون"+"RT"