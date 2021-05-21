انقطاع واسع للتيار الكهربائي في مختلف محافظات الأردن

تشهد عدة مناطق في الأردن انقطاعا في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية.

وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الأردن أعلنت الحكومة الأردنية أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة، وفقا لما نقلته قناة "المملكة".

الحكومة: انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع التيار في معظم المحافظات#عاجل#هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 21, 2021

وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي".

وقبل ذلك أكدت عدة مصادر لقناة "المملكة" أن ذلك يرجع لوجود خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن تحدد سببا واضحا للخلل.

ونقلت القناة عن مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله قوله إن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".

وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن وجود حالة من الاستياء لدى المواطنين الأردنيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ظل موجة حر تشهدها المملكة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية