 
مباشر

إيرادات قناة السويس 552 مليون دولار في أبريل

مال وأعمال

إيرادات قناة السويس 552 مليون دولار في أبريل
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfxi

قالت هيئة قناة السويس يوم الخميس إن إيراداتها بلغت 552 مليون دولار في أبريل الماضي مقارنة مع 476 مليون دولار قبل عام.

إقرأ المزيد
الكشف عن قيمة التعويضات التي طلبتها مصر من السفينة البنمية بعد اكتشاف حملها مواد خطرة
الكشف عن قيمة التعويضات التي طلبتها مصر من السفينة البنمية بعد اكتشاف حملها مواد خطرة

وأوضحت هيئة القناة أن 1814 سفينة استخدمت الممر المائي في أبريل، ارتفاعا من 1731 في أبريل عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي في قناة السويس في مارس الماضي، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من السفن عند مدخلي القناة، التي تمثل أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا