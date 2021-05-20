إيرادات قناة السويس 552 مليون دولار في أبريل

قالت هيئة قناة السويس يوم الخميس إن إيراداتها بلغت 552 مليون دولار في أبريل الماضي مقارنة مع 476 مليون دولار قبل عام.

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وأوضحت هيئة القناة أن 1814 سفينة استخدمت الممر المائي في أبريل، ارتفاعا من 1731 في أبريل عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي في قناة السويس في مارس الماضي، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من السفن عند مدخلي القناة، التي تمثل أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

المصدر: رويترز