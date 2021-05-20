السودان يحصل على 700 مليون دولار من بنك إفريقي الاسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن الخرطوم ستحصل على 700 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الأسبوع المقبل.

وقال حمدوك للصحفيين، إن الاتفاق بشأن التمويل تم التوصل إليه خلال لقائه مع مسؤولين من البنك في باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسيخصص التمويل لدعم قطاعي الطاقة والاتصالات في السودان.

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ووافق البنك أيضا على شراء 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسودان بقيمة 220 مليون دولار.

وكان أعضاء صندوق النقد الدولي قد اتفقوا في وقت سابق على إعفاء السودان من الديون الخارجية بحجم نحو 50 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأمريكية قررت إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

المصدر: "رويترز"