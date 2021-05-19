مسؤول تركي: المحادثات متواصلة مع روسيا لاستئناف رحلات الطيران

نفى مصدر مسؤول في وزارة السياحة التركية، اليوم الأربعاء، الادعاءات حول عدم تمكن تركيا من إقناع روسيا باستعادة استئناف رحلات الطيران في الأول من يونيو المقبل

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وأكد المصدر أن "المحادثات مستمرة بين البلدين بخصوص هذا الشأن".

وقال المسؤول التركي، في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" إنه "لم نؤكد الأنباء التي تفيد بعدم تمكن تركيا من إقناع روسيا باستئناف رحلات الطيران في الأول من يونيو المقبل، والمباحثات متواصلة بين الجانبين".

وأوضح المتحدث التركي بأنه "سيقوم وفد روسي بزيارة تركيا لإجراء الأعمال اللازمة بهذا الشأن وبعد انتهاء أعماله سيقرر فيما إذا كانت ستستأنف روسيا الرحلات أم لا".

ولفت إلى أن "موضوع عدم إقناع روسيا باستئناف الرحلات بين البلدين في الأول من يونيو المقبل غير وارد، حيث لم يحدد الجانبين رسميا أي موعد جديد لاستئناف الرحلات سوى الموعد الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقا".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت عن تعليق رحلاتها الجوية إلى تركيا منذ 15 أبريل الماضي إلى الأول من يونيو المقبل، بسبب تدهور الوضع الوبائي في تركيا وارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

المصدر: سبوتنيك