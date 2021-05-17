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عملة "البيتكوين" تهوي!

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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هبط سعر عملة "البيتكوين"، اليوم الاثنين، بنحو 9% بعد كلمات لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أشار فيها إلى احتمال أن تكون شركة "تسلا" قد باعت أصولها من "البيتكوين".

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، عند مستوى 44756.24 دولار، بانخفاض نسبته 9.08%.

عملة
bloomberg

وبدأ الانخفاض بعد تعليق لماسك، مؤسس ورئيس شركة "تسلا"، في "تويتر" أشار فيه إلى احتمال أن تكون الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية قد باعت أصولها من عملة البيتكوين.

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المصدر: RT

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