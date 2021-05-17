عملة "بيتكوين" المشفرة تتلقى ضربة جديدة من إيلون ماسك

لم يستبعد إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، احتمال أن تبيع شركته، أو أنها قد باعت بالفعل، أصولها من عملة البيتكوين.

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ظهر ذلك في تغريدة لماسك كُتبت ردا على تعليق لأحد مستخدمي خدمة المدونات الصغيرة.

وكان مستخدم باسم "CryptoWhale" قد أشار إلى أن مالكي عملة "بيتكوين" المشفرة سوف ينزعجون في الربع التالي حين يعلمون أن تيسلا تخلّصت من أصول البتكوين المتبقية.

وما كان من ماسك إلا أن رد قائلا: "حقا".

وكانت شركة تيسلا قد أوقفت في وقت سابق بيع سياراتها الكهربائية مقابل عملة البيتكوين المشفرة، بسبب الطريقة غير الصديقة للبيئة المتبعة في صك هذه العملة.

وفي 8 فبراير، أعلنت شركة تيسلا أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، كما أعلنت الشركة أيضا في مارس أنها بدأت في قبول عملة البيتكوين كدفعة مقابل منتجاتها، إلا أن ماسك وصف فيما بعد استثمار تسلا في البيتكوين بأنه متهور.

المصدر: تاس