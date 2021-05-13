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انخفاض سعر "البيتكوين" حوالي 15% بعد إعلان موسك وقف بيع سيارات "تسلا" بهذه العملة

مال وأعمال

انخفاض سعر
Reuters Dado Ruvic
العملة الرقمية بيتكوين وشعار تسلا بالخلفية
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انخفض سعر العملة الرقمية "البيتكوين" بنسبة 14.97% إلى 48076 دولارا، بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون موسك أن شركة "تسلا" أوقفت بيع سياراتها بهذه العملة.

وبرر موسك قراره هذا بخشيته وزيادة قلقه جراء "الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدين البيتكوين ومعاملاته".

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وأشار إلى أن شركته تدرس اعتماد "عملات مشفرة أخرى تستخدم أقل من 1٪ من طاقة معاملات البيتكوين".

وأكد موسك أنه ينوي استخدام عملات البيتكوين التي يملكها لدعم مشاريع الطاقة المستديمة.

المصدر: COINDESK + RT

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