الولايات المتحدة.. تراجع طلبات إعانة البطالة

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، مع تمسك الشركات بالعاملين، في ظل نقص متزايد للعمالة.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية، عند 473 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن من مايو الجاري، مقارنة مع 507 آلاف في الأسبوع السابق له.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا 490 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ومع أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ مستوى قياسيا، عند 8.1 مليون، وأن حوالي عشرة ملايين شخص عاطلون رسميا عن العمل، تجد الشركات صعوبة في إيجاد الأيدي العاملة. وبلغ معدل تسريح الموظفين أدنى مستوياته على الإطلاق.

ويرجع السبب في بحث الشركات عن العمالة إلى إعانة البطالة السخية ومخاوف الإصابة بكوفيد-19، وبقاء الآباء في المنازل لرعاية الأطفال.

وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 266 ألف وظيفة في أبريل 2021 بعد إضافة 770 ألفا في مارس 2021.

المصدر: رويترز