التضخم في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 12 عاما
Reuters
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سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في حوالي 12 عاما في أبريل الماضي.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009، بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في مارس الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2 بالمئة في أبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 4.2 بالمئة في الأثني عشر شهرا حتى نهاية أبريل الماضي، ويعد هذا الرقم أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008.
المصدر: رويترز