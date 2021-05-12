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روسيا.. قفزة في صادرات القمح!

مال وأعمال

روسيا.. قفزة في صادرات القمح!
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات الجمارك الروسية عن قفزة في صادرات القمح من روسيا في الفترة من يناير إلى مارس من 2021، ووفقا للبيانات فقد بلغ الارتفاع نحو 25%.

وقالت مصلحة الجمارك الفيدرالية في روسيا إن صادرات القمح صعدت في الربع الأول من 2021 بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 8.7369 مليون طن.

ومن حيث القيمة النقدية فقد ارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 43.3% مقارنة بنفس الربع من 2020، ووصلت قيمة الصادرات إلى 2.1855 مليار دولار.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاعا في صادرات الزيوت النباتية من حيث القيمة النقدية في الفترة من يناير وحتى مارس من 2021 بنسبة 73.5% وبلغت 1.2499 مليار دولار.

أما من حيث الكمية فقد صعدت صادرات الزيوت النباتية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 1.084 مليون طن.

المصدر: تاس

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