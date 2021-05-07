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رئيس وزراء إيطاليا: ليست هذه أوروبا أحلامنا

مال وأعمال

رئيس وزراء إيطاليا: ليست هذه أوروبا أحلامنا
Reuters Remo Casilli/Pool
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الساسة الأوروبيين على خلفية تنامي التفاوت الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي.

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ونقلت وكالة ANSA عن دراغي قوله أثناء طاولة مستديرة حول مشكلة البطالة، اليوم الجمعة: "الحلم الأوروبي هو أن لا يبقى أحد خاسرا.. حتى قبل الجائحة كانت مجتمعاتنا وأسواق عملنا مجزأة، إذا كان الحديث يدور عن اللامساواة بين الأجيال والجنسين والمناطق.. هذه ليست إيطاليا المنشودة وليست أوروبا المرجوة".

كما أشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى ظلم نظام "الأسواق المزدوجة" التي تهدد مصالح الفئتين الأكثر تعرضا للخطر وهما الشباب والنساء، مشددا على أن عيوب السياسات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي تعرقل إلى حد كبير تطور التكتل ككل.

المصدر" "نوفوستي"

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