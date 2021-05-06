العراق يسعى لاسترداد 600 مليون يورو مجمّدة في إيطاليا

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن سعي بلاده لاسترداد 600 مليون يورو مجمدة في إيطاليا.

وقال في بيان صحفي مقتضب، إن "العمل جار لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد (نظام صدام حسين)".

وأضاف، أن "قيمة الأموال العراقية المجمدة هناك، تبلغ حوالي 600 مليون يورو".

وقبل أيام، كشفت السفيرة العراقية في إيطاليا، صفية السهيل لـRTعن تقديم بلادها طلبا إلى الحكومة الإيطالية لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارفها.

وجمدت أموال النظام العراقي السابق ومن على صلة به عام 1990 بقراري مجلس الأمن الدولي 660 و661 على خلفية غزو نظام صدام حسين للكويت.

المصدر: RT