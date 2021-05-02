مركز: اقتصاد الإمارات انكمش العام الماضي بنسبة 6.1%

كشف المركز الإماراتي الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الأحد، أن اقتصاد الإمارات انكمش العام الماضي بنسبة 6.1%، مع تضرر عدة قطاعات رئيسية بسبب جائحة كورونا.

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كما تأثر الاقتصاد بالتراجع الكبير لحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمية في 2020، وفق تقرير للمركز من واقع بيانات أولية.

وفي القطاع غير النفطي، انكمش الاقتصاد غير النفطي 6.2%، وتراجع قطاع الخدمات 23.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 13.1%، والإنشاء 10.4%.

من جانبه، أشار البنك المركزي الإماراتي، الشهر الماضي، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5% هذا العام.

المصدر: "رويترز"