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العراق يبحث الاستفادة من الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية

مال وأعمال

العراق يبحث الاستفادة من الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية
وزيرا النفط العراقي والسوري في بغداد
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بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، مع نظيره السوري، بسام طعمة، اليوم الخميس، الاستفادة من الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية إلى العراق.

وأكد الوزير العراقي بحسب بيان صحفي، حرص بلاده على "تعزيز علاقاتها مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات، لا سيما قطاعات النفط والغاز والطاقة، بمايخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية".

ونقل البيان عن عبد الجبار قوله: "بحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهناك نقاط التقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية، كما بحثنا تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث ستشكل لجان فنية لبحث مجالات التعاون".

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من جهته عبر وزير النفط والثروة المعدنية السوري عن "سعادته لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط".

وقال طعمة بحسب البيان، إن "المباحثات تضمنت مناقشة مجموعة من الأفكار والرؤى لمشاريع مستقبلية".

 

المصدر: RT

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