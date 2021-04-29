مصدر عراقي لـRT: لم نتفق مع سوريا لاستيراد غازها وما كان مجرد مباحثات

أكد مصدر عراقي، اليوم الخميس، وجود مباحثات ورؤى بين العراق وسوريا لتوريد الغاز السوري إلى البلاد، فيما نفى وجود أي اتفاق بذلك.

وقال المصدر لـRT، إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار التقى وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة، وأكدا ضرورة إيجاد تعاون مستقبلي بين البلدين".

وأضاف: "هناك رؤى ومباحثات حول استيراد العراق للغاز السوري، لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق أو اتفاقية بين البلدين".

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن وجود اتفاق بين بغداد ودمشق لتوريد الغاز السوري إلى العراق.

المصدر: RT