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الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر

مال وأعمال

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
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أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية، إلى مصر، ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، وفق وكالة "أنباء الإمارات".

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وقال السفير الإماراتي لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي: "ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع: هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".

المصدر: وكالة "أنباء الإمارات"

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