الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية، إلى مصر، ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، وفق وكالة "أنباء الإمارات".

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وقال السفير الإماراتي لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي: "ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع: هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".

المصدر: وكالة "أنباء الإمارات"