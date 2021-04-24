السيسي يتقدم مستقبلي بن زايد في القاهرة

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية قصيرة لبضع ساعات.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى أن "السيسي سيقيم مأدبة إفطار على شرف الشيخ بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات".

وتعتبر الزيارة الأولى لولي عهد أبو ظبي خلال العام الحالي، حيث زار القاهرة في ديسمبر الماضي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.

المصدر: "البيان" + "بوابة الأهرام"