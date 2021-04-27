سوريا.. الموافقة على استخراج الطف البركاني بريف دمشق

وافقت هيئة الاستثمار السورية على "تشميل مشروع إقامة مصنع لإنتاج البلوك الطفي والجدران خفيفة الوزن من خامات الطف البركاني، والتي توفر عزلا حراريا كاملا عالي الجودة".

وقال مدير عام الهيئة مدين دياب، بحسب ما نقلته وكالة "سانا"، إن "الهيئة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وافقت على تشميل مشروع استخراج الطف البركاني وتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع في منطقة جبل السيس "الجويف" بمحافظة ريف دمشق وفقا لأحكام مرسوم تشريعي خاص بتشجيع الاستثمار".

وأوضح دياب أن "المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة لمرحلة إعادة الإعمار ويهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية وعزل حراري كامل من شأنها التقليل من استخدام الطاقة الملوثة للبيئة".

وأشار إلى الاستخدامات المتعددة لمنتجات المشروع والتي تشمل بناء الجدران والمدن الصناعية وإنشاء البنى التحتية فضلا عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك.

وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع حسب دياب بـ 1.250 مليون بلوكة من البلوك البركاني بقياسات مختلفة، و56 ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر 54 فرصة عمل.

يذكر أن المشروع مطروح ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية ويتمتع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار إضافة إلى التسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

المصدر: الوطن