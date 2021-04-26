"روساتوم" و"ترانس ماش هولدينغ" تؤسسان شركة لتطوير وسائل النقل العاملة بالهيدروجين

وقعت شركتا "روساتوم أوفرسيز" (التابعة لمؤسسة "روساتوم" والمسؤولة عن تسويق التقنيات النووية إلى الأسواق الخارجية) و"ت. م. خ. – حلول الطاقة" (التابعة لمجموعة "ترانس ماش هولدينغ" لتصنيع القطارات وعربات السكك الحديد) مذكرة تعاون وتفاهم تقضي بتأسيس شركة مشتركة بهدف توحيد جهود الطرفين في مجال تطوير وسائل النقل العاملة بوقود الهيدروجين في روسيا.

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ويخطط الجانبان للعمل سويا من أجل تنفيذ مشروع يستهدف القطارات العاملة بوقود الهيدروجين لتشغيلها في مقاطعة ساخالين بأقصى شرق روسيا. ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويد تلك القطارات بالوقود الهيدروجيني، فضلا عن إنتاج وتوريد مولدات الطاقة لها. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط وضع مفهوم وخريطة طريق بشأن استخدام وقود الهيدروجين في قطاع النقل بموسكو، وكذلك المشاركة في تنفيذ هذا المشروع بصفة مورد متكامل لخلايا وقود الهيدروجين، وأيضا كمطور ومالك للبنية التحتية الخاصة بمحطات التزود بوقود الهيدروجين في المدينة. وتسعى الشركتان إلى تحقيق الأهداف التالية: ضمان توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأجنبية المتقدمة لتطبيقها في قطاع النقل الروسي؛ تنظيم العمل لتطوير البنية التحتية المطلوبة لاستخدام الهيدروجين كوقود في وسائل النقل وخلق ظروف مواتية لتعزيز الملكية المهنية للبنية التحتية الخاصة باستخدام وقود الهيدروجين في قطاع النقل الوطني وإدارتها؛ ضمان توريدات وقود الهيدروجين لتلبية احتياجات قطاع النقل الوطني.

وقال أليكسي باكيرمانوف، رئيس شركة "روساتوم أوفرسيز": "إنه مشروع رائد وهام بالنسبة للمنطقة وتشارك في تطويره شركات "أر جي دي" للسكك الحديدية و"روساتوم" و"ترانس ماش هولدينغ" بالإضافة إلى حكومة مقاطعة سخالين، سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح المشروع. ونرى آفاقا كبيرة لتطوير وسائل النقل العاملة بالهيدروجين في مناطق أخرى من روسيا".

من جهته أضاف كيريل ليبا، المدير العام لشركة "ترانس ماش هولدينغ": "وقود الهيدروجين هو أحد المكونات الأساسية لقطاع الطاقة في المستقبل. سيتيح استخدامه على نطاق واسع تقليل تأثير وسائل النقل على البيئة بشكل ملحوظ، وهو أمر مهم خاصة في التجمعات الحضرية والمراكز الصناعية الكبيرة".

المركز الإعلامي لـ "روساتوم أوفرسيز"