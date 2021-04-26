التحالف الدولي للطاقة الشمسية: روسيا يمكنها أن تصبح دولة رائدة في إنتاج الهيدروجين "الأخضر"

أعرب رئيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية "ISA" أجاي ماثور، عن اعتقاده بأن روسيا يمكنها أن تحوز على مكانة رائدة في إنتاج الهيدروجين "الأخضر".

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وأشار ماثور في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إلى أن التحالف على المدى الطويل يعتبر الهيدروجين "الأخضر"، والذي يتكون من فصل المياه بالطاقة الشمسية، واحدا من مصادر الطاقة المتجددة، وهو في الوقت نفسه أسهل في عملية النقل، وأكثر ملاءمة للاستخدام في النقل والصناعة.

وقال ماتور بهذا الشأن: "هذا مجال يمكن لروسيا أن تصبح رائدة فيه. تلعب محطاتكم للطاقة الكهرومائية دورا رئيسا في منجزات العالم في التحليل الكهربائي للمياه. نود أيضا التعلم من هذه التجربة".

ويوفر التحالف الدولي للطاقة الشمسية منصة مخصصة لتطوير التنسيق بين الدول الغنية بالموارد الشمسية من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة استخدام الطاقة الشمسية وتحسين جودتها.

المصدر: نوفوستي