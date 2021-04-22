بورصة موسكو تقفز إلى مستويات تاريخية

قفزت بورصة موسكو، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية مع تراجع التوترات الجيوسياسية وارتفاع الروبل الروسي مقابل الدولار وتحسن المعنويات في سوق النفط.

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وصعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، خلال التعاملات، بنسبة 1.15% إلى 3607.75 نقطة، وبلغ المؤشر بذلك مستويات تاريخية، لكن المؤشر بعد ذلك قلص الارتفاع وسجل بحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، 3586 نقطة.

وصعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.8% إلى 1490 نقطة. وقبل ذلك من التعاملات كان المؤشر RTS قد صعد فوق 1500 نقطة، وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى منذ 18 مارس الماضي.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الانتهاء من التأكد من جاهزية القوات الروسية في جنوب البلاد.

كذلك أوعز وزير الدفاع الروسي من شبه جزيرة القرم الروسية للقوات الروسية بالعودة إلى أماكن الانتشار، وذلك بعد التأكد من جاهزية القوات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية من روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي