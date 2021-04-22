الاقتصاد الروسي يعود إلى النمو بعد انكماشه نتيجة الجائحة

أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 0.5% في شهر مارس الماضي، ويعد ذلك أول نمو شهري منذ ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عام.

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وسجل الاقتصاد الروسي قراءة إيجابية الشهر الماضي بعدما كان قد تراجع شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 2.2% و2.5% على التوالي وفقا لتقرير نشرته الوزارة الروسية مؤخرا.

وما يزال الاقتصاد الروسي منخفضا على أساس ربع سنوي (الربع الأول)، لكن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا تباطأ إلى 1.3% مقارنة بالعام الماضي.

وقد تحسن أداء الاقتصاد الروسي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقارنة بنهاية العام الماضي، وفقا لهيئة الاحصاء الروسية "روسستات". وكان الاقتصاد الروسي قد سجل تراجعا بنسبة 1.8% في الربع الأخير من 2020، وانخفاضا بنسبة 3% خلال العام الماضي ككل.

وتعرض الاقتصاد الروسي في 2020 إلى صعوبات كغيره من اقتصادات العالم جراء أزمة فيروس كورونا والإجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. واتخذت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال والمواطنين.

المصدر: وكالات