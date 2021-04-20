رئيس شركة: مصر لن تحل مكان تركيا بالنسبة للسياحة الروسية

علق رئيس شركة السياحة الروسية "تيز تور" على إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى مصر، وتأثير الخطوة بعد تعليق الطيران بشكل مؤقت إلى تركيا بسبب تزايد الإصابات بكورونا.

ويرى المدير العام لشركة "تيز تور" فوسكان أرزومانوف، أن مصر لن تكون قادرة على استبدال تركيا بالكامل في سوق السياحة الروسية، لكن استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مصر سيساعد بشكل كبير منظمي الرحلات السياحية.

وقال: "سنتنفس الصعداء مع فتح مصر للسياحة الروسية، نظرا لأن مصر وجهة على مدار العام، ولديهم قاعدة فندقية واسعة، ويمكن تنظيم رحلات سياحية بأسعار معقولة يحلم بها سياحنا (الروس)".

وأشار إلى أن مصر لن تحل محل تركيا بالكامل، حيث أن جودة الخدمة والفنادق المصرية تختلف عن التركية.

وقبل ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" من روسيا إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر سيتم قريبا.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الروسية المختصة تعليق رحلات الطيران بشكل مؤقت إلى تركيا كإجراء احترازي في ظل زيادة عدد الإصابات بكورونا.

المصدر: "إنترفاكس"