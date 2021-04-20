انطلاق الإنتاج التسلسلي لسيارة "آوروس" الروسية الفاخرة

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج التسلسلي للسيارة الروسية الفاخرة "آوروس سينات" سيبدأ في شهر مايو المقبل.

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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة الروسية، إن مشروع إطلاق إنتاج سيارات من عائلة "آوروس" يسير وفق الخطة المعلنة سابقا.

وفي وقت سابق قالت الوزارة الروسية إن سعر سيارة "آوروس سينات" الفاخرة من النسخة الأساسية سيكون 18 مليون روبل (نحو 234 ألف دولار)، أما النسخة ذات الأداء العالي فسيبلغ سعرها 22 مليون روبل (حوالي 285 ألف دولار).

وسيارة "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج" (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستباع في الأسواق الروسية والعالمية تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كُلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، ومن ثم تسويقها في بلدان العالم.

المصدر: نوفوستي