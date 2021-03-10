 
مباشر
عاجل
راديو "كان" الإسرائيلي: نتنياهو يزور الإمارات يوم الخميس القادم

روسيا.. صناعة دفعة تجريبية من سيارة "آوروس"

مال وأعمال

روسيا.. صناعة دفعة تجريبية من سيارة
Sputnik
صورة من الأرشيف - سيارة "آوروس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxo2

ذكرت وزارة التجارة والصناعة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تمت صناعة دفعة تجريبية من سيارة "آوروس" الفاخرة الجديدة، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
انطلاق مبيعات سيارات
انطلاق مبيعات سيارات "آوروس" الروسية

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت صناعة مجموعة سيارات من طراز "آوروس" والآن تخضع السيارات للاختبار. وذكرت الوزارة أن الإنتاج التسلسلي من "آوروس" سيبدأ في الربع الأول من 2021 على أن يتم تسليم السيارات للعملاء في مايو المقبل.

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج" (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستباع في الأسواق الروسية والعالمية تحت ماركة "آوروس".

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كُلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا