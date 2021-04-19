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"إيني" الإيطالية تنقب عن الغاز في الإمارات

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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وقعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة غاز إمارة رأس الخيمة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في هذه الإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع على الوثيقة، نيشانت ديغي، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للغاز، وفؤاد كريكشي، ممثلا عن "إيني".

وتم التوقيع بحضور حاكم رأس الخيمة، سعود بن صقر القاسمي، وفقا لما ذكرته وكالة "وام" للأنباء.

وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة للشركة الإيطالية التنقيب عن الغاز في رأس الخيمة

المصدر: وام

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