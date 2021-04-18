سوريا .. رفع سعر الأسمنت المنتج في القطاع الخاص

رفعت الحكومة السورية أسعار الأسمنت المنتج في القطاع الخاص وذلك بعد نحو عشرين يوما على رفع أسعار المادة المنتجة في مؤسسات القطاع العام.

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وحدد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أصدرته اليوم برقم 1115 الحد الأقصى لأسعار الأسمنت الأسود المنتج في شركات القطاع الخاص من أرض المعمل، وفوض القرار مديريات التجارة الداخلية في المحافظة بتحديد أسعار المبيع للمستهلك، وباعة المفرق، بعد إضافة هامش ربح بنسبة 10 في المئة لبائع المفرق عن أرض المعمل.

وبموجب القرار فقد أصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 (أرض المعمل) 175 ألف ليرة، ارتفاعا من نحو 135 ألف ليرة، بينما سعر مثيله غير المعبأ (الفرط) فحددته بـ 163 ألف ليرة.

أما الأسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 فقد أصبح 203 آلاف ليرة، ارتفاعا من نحو 163 ألف ليرة، بينما الفرط البورتلاندي من ذات العيار فقد أصبح بـ 186 ألف ليرة سورية.

وأشارت الوزارة أن تلك الأسعار تتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وجاء في حيثيات القرار أنه جاء بناء على كتاب من شركة أسمنت البادية (قطاع خاص)

يذكر أن الوزارة كانت رفعت أسعار الأسمنت لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء، بنحو 20 في المئة، نهاية مارس الماضي.

وحددت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك بـ 150 ألف ليرة، والفرط بـ125900 ليرة.

المصدر: RT